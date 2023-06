Forte ondata di maltempo nel Maceratese: frane, smottamenti e strade allagate

Una nuova ondata di maltempo con violente piogge ha colpito la provincia di Macerata, provocando frane e smottamenti. I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano e Urbisaglia dove sono state diverse le strade allagate. Al momento sono state chiuse la Provinciale 131 "Vanni" a Mogliano e la Sp 1 Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d'acqua. Una frana, invece, ha ostruito la Sp 41 Divina Pastora, nel comune di Urbisaglia, e anche questa verrà chiusa. Nessun problema invece lungo la Superstrada 77. La situazione meteo sta comunque migliorando in tutta la provincia.

Gran parte della Toscana resta in codice giallo anche oggi fino alle 21, per temporali e rischio idrogeologico. Escluse le zone costiere e quelle interne nord-occidentali. Le condizioni di instabilità che ancora caratterizzano l'area del Mediterraneo potranno generare possibili piogge e temporali, anche localmente forti o molto forti, con probabilità di grandinate e colpi di vento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato l'avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali emesso nella giornata di ieri.

Disagi anche nel Ferrarese dopo le abbondanti piogge della notte e della mattinata che hanno provocato problemi specialmente nel territorio comunale di Cento dove via Giovannina, via di Mezzo e via Ponte Alto sono finite sott'acqua, con cortili e garage allagati. In tutto i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare una decina di interventi.

Non si segnalano disagi particolari nel resto della provincia estense dove nel pomeriggio di ieri, a Lovara, frazione di Codigoro, si è formata una tromba d'aria che ha attraversato le campagne della zona e ha poi scaricato parte della sua energia in via delle Starne, non lontano dall'Abbazia di Pomposa, strappando alcuni alberi, scoperchiando un capannone e isolando un'abitazione, per fortuna senza provocare danni alle persone.