Forum in masseria, Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa a Manduria

“L’Italia che verrà” è il tema della terza edizione di “Forum in masseria”, la rassegna organizzata da Bruno Vespa nella sua tenuta di Manduria. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’intervento era previsto per ieri sera alle 19.00 ma a causa dei numerosi impegni istituzionali del premier è stato rinviato a questa mattina.

Ieri sera, intorno alle 21.00, l’arrivo del presidente del Consiglio in Puglia. Accolta da una folla di giornalisti ha commentato la giornata trascorsa e l’incontro con il cancelliere tedesco Sholz, ma ha affrontato anche il tema dei migranti: “L’Italia fa un lavoro straordinario per salvare le vite ma deve essere un lavoro comune, europeo” e ha aggiunto “il problema è di tutti e l’unico modo per risolverlo è alla partenza”. Una giornata in cui viene stabilito anche il partenariato strategico con l’Uzbekistan, ottimismo per il viaggio in Tunisia di domenica prossima.

Sull’emergenza alluvione risponde: “C’è un grande lavoro per arrivare ad una stima dei danni, nessuna lentezza, è una materia che non si butta in politica” ha affermato.