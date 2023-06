Forza Italia dopo l'addio al Cavaliere, Antonio Tajani: "Berlusconi resterà sempre il nostro leader"

“Tutto il movimento politico è unito, Berlusconi voleva che guardassimo al futuro” sottolinea Antonio Tajani nella prima conferenza stampa di Forza Italia dopo la morte e i funerali di Silvio Berlusconi. “Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader, che rimarrà sempre il nostro leader” aggiunge poi il vicepremier e ministro degli Esteri. “Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia” precisa Tajani, rivelando un colloquio avuto con la primogenita del Cavaliere, che l'ha autorizzato a rendere pubblico il colloquio.

Un partito, quello di Forza Italia, che - snocciola Tajani - resterà “un grande partito liberale, cristiano, garantista, riformista, europeista e atlantista”. Il ministro degli Esteri aggiunge: “Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024 che ci vedranno impegnati con nostre liste”.

“È difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi, ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti quanti noi fare in modo che si trasformino in realtà” prosegue Tajani.

Forza Italia, insomma, guarda al dopo-Berlusconi nel ricordo del fondatore: è la prima volta, dalla morte del leader, che il suo partito si riunisce per riorganizzarsi e guardare ai prossimi appuntamenti elettorali (e al futuro dell'azione politica). Antonio Tajani, uno dei fondatori nel 1994, sarà nominato “reggente” del movimento, in attesa di approdare al congresso.

Giovedì prossimo, precisa il vicepremier, sarà convocato il Comitato di presidenza, che convocherà a sua volta il Consiglio nazionale, chiamato a eleggere il presidente del movimento politico, fino al prossimo Congresso nazionale.

“La nostra vita politica continuerà ancora a lungo, già da ieri con Tajani ed altri ci siamo messi ad organizzare varie iniziative e continueremo a fare quello che è il nostro dovere. Berlusconi non c'è più fisicamente ma noi, come ci sono stati ‘gollisti’, i seguaci di De Gaulle in Francia, siamo e resteremo sempre ‘berlusconiani’”, ha commentato ieri il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.