Francia, 150 arresti dopo gli scontri. Macron convoca unità di crisi: "Violenze ingiustificabili"

Macron: “La morte di Nael inspiegabile e imperdonabile”

Gli attivisti francesi hanno rinnovato gli appelli per affrontare quello che considerano un sistematico abuso della polizia. I funzionari del governo hanno condannato l'omicidio e hanno cercato di prendere le distanze dalle azioni dell'ufficiale di polizia.

"Niente giustifica la morte di un giovane", ha detto Macron ai giornalisti a Marsiglia, definendo l'accaduto "inspiegabile e imperdonabile".

Il giovane Nael è stato ferito da un colpo partito dalla pistola di un agente ed è morto sul posto. Uno dei passeggeri dell'auto su cui viaggiava è stato brevemente arrestato e poi rilasciato e la polizia sta cercando un altro passeggero che è fuggito.

Adesso mazzi di rose arancioni e gialle sono stati lasciati vicino al palo dove l'auto si è schiantata dopo la sparatoria, in piazza Nelson Mandela a Nanterre.

Macron ha chiesto calma e rispetto per i cari di Nael. Alla domanda sugli abusi della polizia, ha affermato che alla giustizia dovrebbe essere consentito di fare il suo corso. Intanto il legale della famiglia del giovane ha detto all'Associated Press che chiederà che l'ufficiale di polizia sia perseguito per omicidio invece che per omicidio colposo e che le indagini siano affidate a un'altra regione perché temono che gli investigatori di Nanterre non saranno imparziali.

La stella del calcio francese Kylian Mbappe ha twittato: "Ho sofferto per la mia Francia. Una situazione inaccettabile" e espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia del ragazzo.