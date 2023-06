Crolla un palazzo nel centro di Parigi, probabile fuga di gas. Persone sotto le macerie e feriti

Nuovo bilancio delle autorità francesi sull'esplosione seguita da un incendio nella rue Saint-Jacques di Parigi. I feriti sono 29, 4 dei quali in condizioni gravi. Continua ad aumentare il bilancio dei feriti nell'incendio e nel crollo dell'edificio di Parigi. Secondo Le Parisien si cercano ancora due persone sotto le macerie. L'esplosione è avvenuta alle 17 nella place Alphonse Laveran, alla American Paris Academy, una scuola americana di moda e design. “Le operazioni sono ancora in corso” dice il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, in occasione di un punto stampa sull'esplosione nel quinto arrondissement. Ricerche sono in corso "sotto le macerie", ha aggiunto il prefetto, parlando di un bilancio che potrebbe cambiare a breve. L'esplosione ha colpito il 277 rue Saint Jacques, nel quinto arrondissement, alle 16.55 all'interno "di un edificio che ospita l'accademia di moda americana, ma non solo quella". "L'esplosione ha determinato immediatamente un incendio, di cui si occupano i pompieri di Parigi. Due edifici adiacenti sono stati evacuati dopo essere stati destabilizzati dall'esplosione. I vetri sono esplosi".

L'esplosione Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel quinto arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon, non lontano dal quartiere latino. Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un edificio e ha innescato incendi in una serie di edifici. Lo riporta Le Figaro citando autorità locali. "Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire", ha dichiarato il funzionario Edouard Civel. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze. I pompieri di Parigi hanno isolato tutto il quartiere dove si trova l'edificio crollato, è impossibile prendere la rue Saint-Jacques, che parte dalla Sorbona. Una ragazza che era nei paraggi al momento dell'esplosione ha testimoniato a Bfm Tv: "Non ho mai sentito niente di più forte", ha detto, aggiungendo di aver sentito "un forte odore di gas" nella zona. L'edificio esploso a Parigi è sede della Paris American Academy. A renderlo noto è Le Parisien. Tutti i vetri degli edifici vicini sono esplosi, rende inoltre noto il quotidiano, precisando che gli stabili vicini sono stati tutti evacuati. La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone bloccate all’interno dalle macerie. Le prime notizie diffuse dalla tv Bfm, parlavano di 4 feriti in emergenza assoluta e altri in emergenza relativa. La sindaca, Anne Hidalgo, è sul posto. La procura di Parigi ha dichiarato che "non c'è nulla che possa determinare l'origine del disastro" in questa fase. Si ignora il numero di persone che erano presenti nell'edificio. L'intero quartiere è transennato, c'è un via vai di ambulanze e camion dei pompieri. Sono accorsi sul posto poliziotti e militari dell'esercito.

Darmanin: “Evitate la zona” Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha chiesto con un tweet ai parigini di evitare la zona in cui si è verificata l'esplosione che ha distrutto la Paris American Academy. I vigili del fuoco sono intervenuti, "grazie per non ostacolare il loro intervento e per evitare la zona", si legge. Indaga la Procura di Parigi L'emittente Bfmtv riporta che diversi testimoni hanno riferito di un forte odore di gas prima dell'esplosione, mentre altri hanno raccontato che negli ultimi giorni erano stati effettuati dei lavori alla rete del gas in strada. La facciata crollata è quella della sede della Paris American Academy edificio che confina con l'ospedale Val-de-Grâce. "Nulla consente di determinare l'origine del disastro a questo punto". Ad affermarlo è stata la Procura di Parigi con riferimento all'esplosione che ha determinato il crollo e l'incendio della Paris American Academy. La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "lesioni involontarie" per quanto avvenuto oggi pomeriggio, quando una forte esplosione è avvenuta in un edificio del 5° arrondissement, in centro, seguita da un incendio e dal crollo della facciata dell'edificio. L'inchiesta aperta sull'incendio e il crollo nella Paris American Academy servirà a "determinare se c'è stato un mancato rispetto delle regole o una imprudenza individuale".

Lo ha sottolineato la procura di Parigi.

Paris American Academy È la Paris American Academy, scuola privata di moda e design fondata da Richard Roy nel 1965, il teatro dell'incendio e dell'esplosione, che sarebbe stata causata da una fuga di gas, nel cuore di Parigi. Situata al 277 di rue Saint-Jacques, nel V arrondissement, accoglie studenti per un percorso di studio di tre anni equivalente al diploma. Si trova vicino alla Schola Cantarum (al 268 di rue Saint-Jcaques), un istituto privato di istruzione superiore per musica, teatro e danza con oltre 1.200 studenti.

Incendio in corso propagato a edifici limitrofi Dopo l'esplosione in un edificio, nel centro di Parigi, è scoppiato un incendio che è "ancora in corso e si è esteso agli edifici limitrofi". Lo ha fatto sapere la premier Elisabeth Borne, come riportano i media locali. La premier, che sta seguendo la situazione in diretta col capo della polizia della capitale, ha anche assicurato che "tutti i mezzi sono dispiegati" sul posto. Sono 230 i vigili del fuoco al lavoro a Parigi per spegnere le fiamme dell'incendio divampato nel 5° arrondissement. Lo riferisce l'emittente francese Bfmtv, aggiungendo che 9 medici sono sul posto per occuparsi dei feriti. Al momento il bilancio provvisorio è di 16 feriti, di cui 7 molto gravi. Farnesina: “Verifiche su eventuale coinvolgimento di italiani” L'Unità di crisi della Farnesina, in stretto raccordo con il consolato italiano a Parigi, sta facendo tutte le verifiche del caso per accertare l'eventuale coinvolgimento di italiani nell'incendio e nel crollo della Paris American Academy. Lo dicono all'Adnkronos fonti del ministero degli Esteri.

