Francia, scoperte le più antiche pitture rupestri dei Neanderthal

Un gruppo di ricercatori francesi ha scoperto in una grotta nei pressi di Tours le più antiche pitture parietali dei Neanderthal in Francia, e forse in Europa: è quanto riporta uno studio pubblicato dalla rivista scientifica statunitense Plos One.



La datazione delle pitture rupestri varia fra i 52mila e i 75mila anni, un periodo in cui Homo sapiens non era ancora arrivato sul continente europeo (o quanto meno, non ve ne sono tracce).

La grotta di la Roche-Cotard era stata scoperta nel 1846 sulle rive della Loira, ma era rimasta inaccessibile fino al 1912, quando il proprietario del terreno - che la utilizzava come magazzino - aveva finalmente dato il permesso di visitarla.

Le prime esplorazioni scientifiche risalgono agli anni Settanta ma solo nel 2008 sono iniziati degli studi veri e propri che hanno permesso di scoprire le pitture - semplici impronte digitali e motivi non figurativi - su una parete di pietra calcarea lunga una dozzina di metri.