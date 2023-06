"Futuro Italia Remind", Meloni: nell'agenda pubblica sviluppo sostenibile e messa in sicurezza

Si svolge a Roma il Think Tank Futuro Italia Remind in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio Italia presso la sede Europa Experience – David Sassoli in cui gli esponenti delle Istituzioni Europee, Nazionali e Locali insieme alle buone pratiche dei Settori Produttivi dell’Immobiliare allargato si riuniscono per discutere e analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere per garantire un futuro migliore alla nostra Nazione.

L’iniziativa vede il messaggio di saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni: “Gentile Presidente Paolo Crisafi, desidero ringraziare l'Associazione Remind per aver organizzato questo incontro e aver riunito ancora una volta intorno ad un tavolo esponenti delle Istituzioni, delle categorie economiche e produttive e della società civile per confrontarsi e riflettere insieme su due temi centrali dell'agenda pubblica e che mi stanno particolarmente a cuore: lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza della Nazione. Il titolo dell'appuntamento di oggi rispecchia la volontà del Governo di dare alla nostra Nazione gli strumenti necessari per un futuro di crescita e sviluppo. Un obiettivo che ci siamo posti avendo una duplice consapevolezza: le grandi sfide che siamo chiamati affrontare e le tante opportunità che l'Italia può cogliere grazie alle esperienze, alle competenze e alle buone pratiche che arrivano dal tessuto economico e produttivo nazionale. L'immobiliare allargato attraversa in maniera trasversale il tessuto economico della Nazione e ne rappresenta uno dei comparti più significativi”.

Giorgia Meloni ha anche ricordato che “Una delle sfide cruciali che abbiamo davanti è saper coniugare sostenibilità energetica-ambientale e sviluppo economico, unendo la conservazione dell'ambiente alle attività dell'uomo. Da sempre siamo convinti che la sostenibilità energetica-ambientale non possa essere considerata una teoria astratta da perseguire senza considerare la sua reale attuazione pratica e le sue conseguenze sul nostro tessuto economico, sociale e produttivo. Noi intendiamo coniugare sostenibilità energetica-ambientale, economica e sociale, accompagnando le famiglie, le imprese e i cittadini verso la transizione verde senza per questo consegnarci a nuove dipendenze o distruggendo intere filiere produttive”.

“Imperativo prioritario dell’agenda di Governo” anche "la messa in sicurezza della nostra Nazione. È una sfida epocale e l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna ce lo ha drammaticamente ricordato. Purtroppo, stiamo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi e l’idea, errata, che la cura del territorio non fosse un investimento strategico. Bisogna cambiare paradigma. Nessuno ha la bacchetta magica ma è arrivato il momento di immaginare un modello completamente nuovo, che sappia responsabilizzare di più tutte le amministrazioni coinvolte e permetta di realizzare le opere necessarie, velocemente e bene. E capire che ci sono interventi che non possono essere più rimandati o bloccati dalla burocrazia o da un certo ecologismo ideologizzato. Non è facile, ma il Governo sta lavorando incessantemente per raggiungere questo obiettivo”.

E in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha sottolineato i temi “importanti in questo contesto: l'efficientamento energetico, il contrasto al cambiamento climatico, la messa in sicurezza del territorio, costruzione città e spazi green. Sono tutti aspetti che devono guidare le politiche dei prossimi anni, che marceranno le politiche dei prossimi anni e che sono già al centro dei progetti di aziende ed imprenditori impegnate in questo campo. Una questione decisiva è certamente quella dell'efficientamento energetico che è il tema, il tema di attualità. Serve un quadro di riferimento normativo stabile ed equilibrato. Bisogna verificare se il nostro quadro è compatibile senza recedere agli obbiettivi di efficienza energetica”.

Paolo Crisafi, Presidente Nazionale Remind Associazione del Comparto Immobiliare Allargato, ha invece messo in evidenza come “Una sinergia tra il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni, le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali e le imprese e i professionisti, tra soggetti pubblici e privati, uniti per la ripresa economica che vede nel comparto immobiliare allargato, rappresentato da Remind, un anello fondamentale. Crediamo in un immobiliare allargato capace di coinvolgere soggetti di settori diversi (finanziario, commerciale, assicurativo, bancario, previdenziale, sanitario, culturale, turistico, sportivo, immobiliare, infrastrutturale, della sicurezza e delle mobilità) in una visione nuova e completa che raduni forze imprenditoriali multidisciplinari ma unite nel dare alla nostra Nazione una nuova opportunità”.