Turingia al voto, l'ultradestra Afd potrebbe guadagnare la prima presidenza di un distretto tedesco

In Germania occhi puntati sul voto nella regione della Turingia dove i seggi sono aperti per le elezioni del distretto di Sonneberg: al ballottaggio per la carica di sindaco è in vantaggio un candidato dell'ultradestra tedesca del partito Afd contro il rivale della Cdu.

Robert Sesselmann si è affermato al primo turno con il 46,7% di preferenze, grazie alle quali si è piazzato al primo posto rispetto ai conservatori della Cdu, in corsa con Juergen Koepper, che ha preso invece il 35,7% dei voti. Al voto sono chiamati 48 mila elettori. Se Sesselmann vincesse oggi sarebbe il primo Landrat - presidente del consiglio distrettuale - della estrema destra in Germania.

Il distretto tedesco era famoso per fabbriche di giocattoli ora dismesse. Sulla piazza centrale c’è una statua che ricorda la sua età dell’oro: tre orsacchiotti di bronzo. In Turingia, l’Afd è stata trascinata molto a destra dal controverso leader regionale Bjoern Hoecke che chiamò il monumento all’Olocausto di Berlino “una vergogna”.

“La gente ci vota perché le scuole cadono a pezzi, gli ospedali e le fabbriche chiudono, e i giovani scappano. Il governo Scholz taglia ovunque, ma solo per i tedeschi. Quando si tratta di trovare i soldi per la guerra in Ucraina, quelli ci sono sempre”, ha affermato Falko Graf, portavoce locale dell’Afd.

Secondo i sondaggi, la sfida fra i due crea fibrillazioni anche tra chi, nel Paese, teme l'avanzata del partito dell'ultradestra, fenomeno visibile già a livello federale. Per fermare l'avanzata gli altri partiti Spd, Verdi, Liberali e Linke, hanno fatto fronte comune promettendo sostegno al candidato della Cdu.

Politicamente isolato, invece, Alternative Fuer Deutschland, il partito che nei sondaggi, anche a livello nazionale, raggiunge consensi fra il 19 e il 20% superando anche i socialdemocratici di Scholz dati al 18%. Nessuno vuole per ora coalizzarsi con loro. Le urne sono aperte dalle 8 di stamani alle 18.