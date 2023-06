Giappone, sì alla nuova legge restrittiva sul diritto d'asilo. Protestano le associazioni umanitarie

Mentre in Europa si accavallano ancora i commenti sull’accordo raggiunto in sede di Consiglio Affari Interni sulle nuove norme per il Patto per i migranti, arriva dal Giappone una notizia che sembra fare il paio con quella sulla riforma per il diritto d’asilo. Il Parlamento nipponico ha detto sì alla nuova, controversa legge sul diritto di asilo, che faciliterà l'iter per l'espulsione di persone che hanno più volte chiesto lo status di rifugiato, creando una situazione che – dicono i critici – metterà i migranti a rischio di persecuzioni nei loro Paesi d'origine. Un po’ quello che rischia di accadere dalle nostre parti, dicono i detrattori dell’accordo europeo.

Durante la discussione e il voto a Tokyo, fuori dall'edificio della Dieta, un gruppo di manifestanti si è riunito per protestare contro la normativa e a favore dei richiedenti asilo. La nuova normativa modifica in tre punti la precedente legge sull'immigrazione. Nello specifico: crea un quadro per accettare come “quasi rifugiati” i profughi in fuga da conflitti come la guerra in Ucraina. Il Giappone attualmente riconosce come rifugiati solo le persone che subiscono persecuzioni per “razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica”. Le persone che fuggono dal conflitto finiscono spesso per non ottenere asilo.

Espulsioni più facili

La nuova normativa, inoltre, consentirà alle autorità di espellere le persone che abbiano ricevuto dinieghi allo status di rifugiato per tre volte. Al momento, i cittadini stranieri sottoposti a questa procedura non possono essere espulsi indipendentemente dal numero di volte che hanno presentato domanda, dal motivo della domanda o dalla fedina penale. E il numero di persone che richiedono il riconoscimento di rifugiati è aumentato negli ultimi anni, le autorità affermano che alcuni stanno abusando della legge per evitare l'espulsione e rimanere in Giappone illegalmente.

I sostenitori dei diritti dei richiedenti asilo sono preoccupati che questa limitazione porti a espulsioni troppo “alla leggera” di persone che potrebbero rischiare la persecuzione nei loro Paesi d'origine e hanno sottolineato come sia accaduto che richiedenti asilo si siano visti riconoscere lo status anche dopo tre richieste respinte.

Centri di detenzione

In Giappone gli stranieri che sono sotto procedura di espulsione devono restare in centri di detenzione. Ma con la nuova normativa potranno essere autorizzati a vivere fuori da questi centri, sulla base di certe condizioni. Inoltre, i detenuti saranno sottoposti a revisioni periodiche per decidere se trattenerli o meno.

Nel 2022 il Giappone ha riconosciuto soltanto 202 persone come rifugiati su 3700 domande ricevute: si tratta di un record negativo nel G7. Sono 4233 i richiedenti asilo che, alla fine del 2022, avevano attiva una procedura dopo aver rifiutato un'espulsione, secondo i servizi per l'immigrazione nipponici. Secondo l'Associazione giapponese per i rifugiati, i criteri per la concessione dello status sono troppo restrittivi. Per esempio, ai curdi di passaporto turco viene concesso lo status di rifugiato in molti Paesi, ma finora solo uno dei circa 2000 richiedenti asilo provenienti dalla Turchia ha ottenuto il riconoscimento in Giappone.