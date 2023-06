Giorgia Meloni: "Accordo con la Francia su migranti e Patto di stabilità, stop ai vecchi parametri"

"Italia e Francia sono due nazioni legate, importanti, centrali e protagonisti in Europa". Queste le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima di un incontro bilaterale all'Eliseo col presidente francese Emmanuel Macron.

E sulla scia di questa dichiarazione si è svolto l’incontro in cui si sono affrontati vari temi tra cui i principali sono stati la guerra in Ucraina, il Patto di stabilità ed il fenomeno migratorio.

"Voglio ringraziare il presidente Macron per l'accoglienza. E' un'occasione molto importante: Italia e Francia sono due nazioni protagoniste in Europa che hanno bisogno di dialogare perchè molti e convergenti sono gli interessi comuni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo ed ha aggiunto che: "Nei prossimi mesi saremo chiamati a prendere decisioni che avranno conseguenze importanti per il futuro dell'Ue e dei rapporti transatlantici ed è essenziale che Roma e Parigi lavorino" insieme "a livello bilaterale e multilaterale".

"Non c'è dubbio sul fatto che Italia Francia continueranno a sostenere la causa ucraina fino a quando questo sarà necessario a 360 gradi. Perché se noi non lo facessimo non ci troveremmo di fronte a un mondo privo di guerra. Noi ci troveremmo di fronte a un mondo molto più caotico, un mondo nel quale la guerra si avvicina a casa nostra", le parole di Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni alla stampa con Macron

La cooperazione tra Italia e Francia in materia di difesa è un'assoluta eccellenza a livello strategico. “Si può lavorare su un'implementazione". Sulla riforma del Patto di stabilità e crescita "non possiamo consentire che tornino parametri che oggi sarebbero assolutamente inadeguati ad affrontare l'attuale situazione. Io credo che la grande sfida di una nuova governance dell'Eurozona debba essere soprattutto incentrata sugli investimenti. Gli investimenti sulle materie strategiche non possono essere considerati come tutti gli altri, è una materia sulla quale siamo d'accordo - aggiunge - come siamo stati d'accordo sul fronte energetico difendendo la neutralità tecnologica" ed ha aggiunto: "Ogni processo di transizione deve essere un processo di transizione compatibile con lo sviluppo sostenibile per le nostre società."

La premier sulla questione migratoria ha detto: “Condividiamo molte sensibilità comuni su molte materie, penso al tema del Mediterraneo con riferimento alla Libia e alla Tunisia, rispetto ai quali lavoriamo a obiettivi convergenti".

E il presidente francese, Emmanuel Macron, ha invocato proprio la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria. "Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio" in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi, ha dichiarato Macron evocando anche la necessità di rafforzare "il controllo delle nostre frontiere esterne". Una questione che l'Italia, posta in prima linea, "conosce bene", ha puntualizzato Macron.

Sulla guerra in Ucraina il presidente francese: “Come europei ed alleati dobbiamo sostenere insieme il popolo ucraino dal punto di vista umanitario ma anche militare. Voglio ringraziarla per la chiarezza del suo sostegno e dobbiamo continuare affinché la controffensiva che è stata lanciata poco tempo fa sia efficace".

Evocando la firma del Trattato del Quirinale che "sigilla l'amicizia" tra Francia e Italia, Emmanuel Macron, nel corso della dichiarazione congiunta con Giorgia Meloni, ha omaggiato "i legami tra le nostre società, le nostre economie, le nostre università, i nostri artisti, che fanno vivere ogni giorno questo rapporto così unico che esiste tra l'Italia e la Francia". "E' questa amicizia che mi interessa prima di tutto, signora presidente del Consiglio, quella che permette talvolta di far vivere le controversie, i disaccordi, ma in un quadro sempre rispettoso perché si iscrive in una storia più grande e profonda di noi", ha detto