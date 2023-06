Giorgia Meloni al Forum di Wachau per una "Europa resiliente"

Nuovo appuntamento europeo per Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio vola in Austria per partecipare all'Europa Forum Wachau, un appuntamento annuale la cui prima edizione risale all'anno dell'adesione di Vienna all'Unione europea, il 1995.

Quest'anno, all'Abbazia di Goettweig nella valle di Wachau, a un'ottantina di chilometri dal centro di Vienna, si discute di come "costruire un'Europa resiliente, verde e competitiva".

Il Forum ha assunto una particolare rilevanza a partire dal 2004, l'anno dell'allargamento dell'Ue ai Paesi dell'Est, quando è diventato ancora più centrale, anche geograficamente, il ruolo dell'Austria. Al centro delle discussioni c'è tradizionalmente proprio il rafforzamento dei valori democratici nell'area danubiano-balcanica.

L'intervento della premier Meloni avverrà in un panel presieduto dal cancelliere austriaco Karl Nehammer, al quale parteciperà anche il presidente bulgaro Rumen Radev. Al centro della discussione, secondo quanto annunciato dal capo del governo austriaco, ci saranno le principali sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni, a partire da quella migratoria e l'allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali. Un mese e mezzo dopo la sua visita a Roma, sarà l'occasione per Nehammer di rinsaldare le relazioni con l'Italia, dopo le recentissime polemiche legate alle lunghe code dei Tir italiani al Brennero.