Giorgia Meloni confermata presidente di Ecr Party, il partito dei conservatori europei

Il Consiglio del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr Party) si è riunito oggi a Roma e ha approvato all'unanimità la proposta del vicepresidente del Parlamento europeo, Roberts Zile, di rinnovare il mandato di Giorgia Meloni alla presidenza del partito e quello dei due vicepresidenti, Jorge Buxadè (Vox, Spagna) e Radoslaw Fogiel (PiS, Polonia).

Meloni ha ringraziato il Consiglio per la fiducia e ha accettato di proseguire il suo impegno alla guida dei conservatori, ponendosi come orizzonte le prossime elezioni europee.

Nel corso dell'incontro, coordinato dal Segretario Generale, Antonio Giordano, il Consiglio ha indicato Gila Gamliel, Ministro per l'intelligence del governo israeliano e responsabile per gli affari esteri del Likud, quale Vicepresidente aggiunto in rappresentanza dei partiti extra Ue partner di Ecr.

Meloni: “I risultati nazionali di Ecr fanno ben sperare per Europee”

Nel corso dell'incontro in cui è stata confermata presidente dei Conservatori europei, la premier Giorgia Meloni si è congratulata "per la crescita raggiunta in tutti i recenti appuntamenti elettorali dai partiti nazionali aderenti alla famiglia dei conservatori, che fa ben sperare per una forte affermazione della famiglia conservatrice alle prossime elezioni europee del 9 giugno 2024". È quanto si legge in una nota del partito.

Particolare attenzione è stata dedicata ai prossimi appuntamenti elettorali in Spagna e Polonia ma anche ai temi chiave dell'agenda politica europea. "La concretezza dei Conservatori - ha aggiunto Meloni - sarà ancora più decisiva nell'affrontare questioni cruciali per il futuro del nostro Continente, a cominciare dalla risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina, dalla lotta all'immigrazione irregolare e da una transizione ecologica pragmatica e non ideologica".