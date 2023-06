Giorgia Meloni alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo

Attese oggi le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio Europeo del 29 e 30 giugno. Alle ore 9.00 la premier riferirà alla Camera, mentre l'appuntamento in Senato è a partire dalle 15.30.

I capi di Stato e di governo della Ue dovranno discutere degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, tra cui la rivolta della Wagner e gli aiuti economici per la ricostruzione. Non solo, si parlerà anche della salute finanziaria dell'Unione e della politica industriale degli Stati membri, del tema della sicurezza e di quello delle migrazioni. Infine, i leader europei parleranno delle relazioni strategiche con la Cina.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha inviato ieri ai capi di Stato e di governo dei Ventisette e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la sua lettera di convocazione per il vertice che si svolgerà a Bruxelles domani e dopodomani.

La guerra russa in Ucraina, gli impegni per rafforzare la politica di sicurezza e difesa europea, la situazione economica, l'immigrazione, i rapporti con la Cina e altri temi di politica estera, dalla preparazione del vertice Celac di metà luglio con l'America latina e i Caraibi, alle reazioni con i partner del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali, sono i punti in agenda menzionati dal presidente del Consiglio europeo. "Il nostro incontro - annuncia innanzitutto Michel ai leader nella lettera - sarà preceduto da un pranzo con il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, con il quale potremo confrontarci sui temi della sicurezza globale ed europea".

"La guerra della Russia in Ucraina continua senza sosta. La nostra incrollabile unità - rileva il presidente del Consiglio europeo - è in contrasto con la disunione in Russia mostrata dagli eventi di questo fine settimana. La distruzione della diga di Kakhovka all'inizio di questo mese è uno dei più grandi disastri causati dall'uomo del nostro tempo. Oltre alle drammatiche conseguenze a cui abbiamo già assistito, sta minacciando anche la più grande centrale nucleare d'Europa", quella di Zaporizhzhia."In queste circostanze - sottolinea Michel -, ribadiremo sempre di più il nostro impegno a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, anche attraverso un'assistenza finanziaria e militare sostenibile. Dovremmo anche discutere su come intensificare ulteriormente il sostegno internazionale alla formula di pace dell'Ucraina".