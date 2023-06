Giorgia Meloni riceve il premier libico Dbeibeh a Palazzo Chigi

Il primo ministro ad interim del governo di Unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibeh, è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. All’incontro intergovernativo con la delegazione libica, che vedrà siglata un’intesa tra i due Paesi, partecipano i ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Adolfo Urso, oltre all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Lo scorso 4 maggio Meloni aveva ricevuto a Palazzo Chigi anche il generale libico Khalifa Belqasim Haftar. A fine gennaio la premier era stata in missione a Tripoli, accompagnata dai ministri Tajani e Piantedosi, per una serie di incontri istituzionali con le autorità del Paese nordafricano. In occasione della visita erano stati firmati accordi tra Italia e Libia in tema di cooperazione, energia e flussi migratori.