Sciopero aerei: circa 50 cancellazioni a Fiumicino. Ita Airways: il 60% riuscirà a volare

Sono una cinquantina i voli in partenza cancellati preventivamente oggi, all'aeroporto di Fiumicino, a causa di una serie di scioperi che interessano il trasporto aereo. Allo scalo romano, tuttavia, per il momento, non si registrano criticità operative o file di passeggeri ai banchi d'informazione per via della comunicazione preventiva sugli scioperi, che ha dato modo alle compagnie aeree di riprogrammare dei voli ed attivarsi per spostare i passeggeri sui primi collegamenti utili.

Tra le agitazioni, quella indetta dai Cobas di 4 ore, dalle 13 alle 17, dei dipendenti Enav di Roma e Milano, quella nazionale del settore handling, dalle 12 alle 16, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, e per 24 ore dalla Cub Trasporti; ed ancora lo sciopero nazionale USB di 24 ore del trasporto aereo e dell'indotto. Incrocia le braccia anche il personale di alcune compagnie aeree, come Vueling, e quello commerciale ed amministrativo di Emirates e di American Airlines. A Fiumicino Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo hanno organizzato, con le bandiere sindacali in vista, un presidio di 4 ore all'esterno del Terminal 3.

A seguito dell'agitazione proclamata dai controllori di volo Enav e dalle società di Handling, la compagnia Ita Airways ha informato l'utenza, dal proprio sito, che, dalle 12 alle 17, potrebbero verificarsi alcune modifiche del proprio operativo dei voli, e che si è vista costretta a cancellare, sull'intera rete, 116 voli, tra nazionali e internazionali. Ita Airways ha attivato "un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il 60% riuscirà a volare nella stessa giornata di oggi".