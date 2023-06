Giornata povera di stimoli per le Borse, risale lo spread

L'esito incerto dell'incontro tra il segretario di Stato americano Blinken e il presidente cinese Xi Jinping non aiuta le Borse a ritrovare serenità, In una giornata comunque povera di stimoli con Wall Street chiusa per festività. Milano chiude in lieve recupero rispetto alla prima parte di seduta, a -0,39%, e resta la migliore, con Londra in calo di oltre lo 0,7% e Francoforte e Parigi intorno al punto percentuale di calo. A sostenere il listino principale di Piazza Affari di nuovo i titoli bancari: Bper banca, la migliore, supera il 2% di rialzo, e l'indice settoriale arriva a +1,18%.

Mentre sul fronte dei titoli di Stato risale leggermente ma resta comunque sui minimi dell'anno lo spread tra Btp e bund tedesco, a 160 punti base, con il rendimento sul decennale italiano al 4,12%.

Infine, le materie prime: stabile il prezzo del petrolio, con il Brent a 76,7 dollari al barile; continua invece a ripiegare il gas naturale, che dopo essere arrivato a metà della scorsa settimana sopra i 40 euro al megawattora, al momento si attesta a 34,48.