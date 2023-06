Gli italiani perdono 35 ore all’anno negli ingorghi stradali

Per chi abita in città o deve andarci tutti i giorni per lavoro, gli ingorghi e le code in cui si resta imbottigliati sono molto comuni. Secondo i dati forniti da Parclick.it, una delle principali piattaforme di prenotazione di parcheggi online in Europa, gli italiani perdono in media 35 ore all'anno a causa degli ingorghi, cifra che si triplica, arrivando a 110 ore, se si vive a Roma, Napoli, Palermo.

Tra le città italiane più congestionate, con circa 75 ore all’anno perse nel traffico ci sono Torino, Milano, Firenze, Genova e Bari.

D'altra parte, per gli italiani il traffico è il secondo motivo di preoccupazione per quanto riguarda la mobilità, dopo l'inquinamento atmosferico e prima della difficoltà di trovare parcheggio.

Alcune regole di prevenzione da tenere a mente

La distanza di sicurezza è sempre importante. Quasi tutti sono consapevoli dell'importanza di mantenere una distanza di sicurezza mentre guidano normalmente, ma non è lo stesso negli ingorghi. Non appena il traffico inizia a rallentare, i veicoli tendono ad avvicinarsi il più possibile, aumentando notevolmente il rischio di tamponamenti.

Accelerazione e frenata. La guida con accelerate e frenate brusche facilita la collisione tra i veicoli. In questo modo aumenta anche il consumo di carburante, così come l'inquinamento e le pastiglie dei freni.

Non dimenticare le frecce. Nelle code, dopo essere rimasti a lungo fermi o essere andati a velocità molto basse, i conducenti tendono a distrarsi o a essere troppo sicuri di sé eseguendo così manovre senza segnalarle. L'uso delle frecce è essenziale affinché gli altri conducenti sappiano cosa si sta per fare e possano agire di conseguenza.

Cambio di corsia. Cambiare continuamente corsia rallenta ulteriormente il traffico già lento e aumenta le possibilità di incidenti.

Curare la meccanica del proprio veicolo. Se non viene utilizzata correttamente, la meccanica del veicolo ne risente; negli ingorghi, ad esempio, la frizione è di solito la parte più danneggiata. Poiché si parte e ci si ferma ogni pochi metri, è frequente lasciare continuamente il piede sulla frizione mentre la prima marcia è inserita. Questo danneggia il meccanismo e ne riduce la durata. È meglio innestare la marcia solo quando si parte e rimanere in folle con il freno premuto quando ci si ferma.

Restare calmi. Quando un automobilista è nervoso e irritato, è più probabile che commetta errori gravi e che perda più facilmente la concentrazione.