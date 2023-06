Guardia Costiera Usa: recuperati presunti resti umani tra i rottami del Titan

I resti, "accuratamente raccolti dai rottami sul luogo dell'incidente", saranno analizzati così come i detriti, che dovrebbero fornire "elementi decisivi per comprendere le cause di questa tragedia", ha dichiarato Jason Neubauer , che sta conducendo le indagini della Guardia Costiera sull'incidente. I rottami erano stati ripescati nei giorni scorsi, e portati a terra.

"C'è ancora molto lavoro da fare per comprendere i fattori che hanno portato alla catastrofica perdita del Titan e per contribuire a garantire che una simile tragedia non si ripeta", ha affermato ancora Neubauer.

Il ritrovamento arriva nello stesso giorno in cui è giunta in Canada un'altra parte dei resti del sommergibile Titan, recuperati dalla compagnia canadese a cui appartiene anche la Polar Prince, la nave madre del Titan. Su questi resti, anche le autorità canadesi stanno conducendo indagini per determinare le cause dell'incidente del sommergibile.