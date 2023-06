Il campione ucraino di kickboxing Maksym Bordus ucciso al fronte da una granata russa

Il campione ucraino di kickboxing, Maksym Bordus, è stato ucciso nel corso di combattimenti contro le truppe russe. Lo riporta "Sport Angels", un sito web che pubblica un elenco degli atleti di Kiev caduti in guerra. Bordus è morto l'11 giugno durante "feroci combattimenti contro gli invasori russi", secondo quanto riferisce il portale realizzato grazie al Comitato sportivo che riunisce organizzazioni non profit e federazioni degli sport non olimpici. "Ogni giorno armi in pugno ha reso più vicina la vittoria dell'Ucraina, che non potrà vedere con i suoi occhi", è scritto sotto a una fotografia di Bordus in posa con diverse medaglie.

Sul sito web del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata pubblicata una petizione nella quale si chiede che Bordus sia insignito in modo postumo con il titolo di "Eroe dell'Ucraina". Mentre secondo "Sport Angels" l'atleta avrebbe vinto decine di tornei e conquistato il titolo di campione ucraino della World Association of Kickboxing (Wako). Nato nel 2000, Bordus si era arruolato nell'esercito ucraino il primo giorno dell'invasione da parte di Mosca nel febbraio 2022. La petizione riferisce che l'atleta sarebbe stato ucciso da una granata russa mentre era in una missione di combattimento nella regione meridionale di Zaporizhzhia. Lo scorso aprile il ministro dello Sport, Vadym Guttsait, aveva dichiarato che fino a quel momento nel corso della guerra erano caduti 262 atleti ucraini.