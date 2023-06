Harry e Meghan e il divorzio consensuale da Spotify: non ci sarà una seconda stagione del podcast

La collaborazione tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle e il colosso dello streaming Spotify finisce qui: non ci sarà una seconda stagione del podcast “Archetypes” in cui l'ex attrice conversava con donne influenti, molto pubblicizzato sulla piattaforma e che ha riscosso un discreto successo.

Con una nota congiunta, Spotify e Archewell Audio, la società di produzione dei duchi di Sussex, hanno annunciato l'interruzione del contratto da 20 milioni di dollari, sostenendo di aver "concordato di separarsi" ed essere "orgogliosi" della serie "realizzata insieme".

Non sono state fornite ulteriori spiegazioni ma, secondo gli addetti ai lavori vicini al colosso dello streaming, la coppia non ha soddisfatto il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo, scrive il Wall Street Journal. In questi anni è stata prodotta solo una serie dello spettacolo Archetypes, mentre, secondo Variety, Spotify si aspettava qualcosa di più.

C'è anche chi vede nell'interruzione del contratto un'ulteriore conferma della deriva matrimoniale della coppia, trasferitasi negli Stati Uniti dopo la rottura con la famiglia reale.

Secondo Jennie Bond, ex corrispondente “reale” per la Bbc, il divorzio sarebbe imminente e, in tal caso, Harry sarebbe accolto a braccia aperte dal padre e dalla famiglia tanto da aver già acquistato una casa vicino Londra, per non dare troppo nell'occhio. E mentre i più si chiedono che cosa accadrebbe alle attività in società con la moglie e, soprattutto, dove vivrebbero i figli - pur sempre nella linea di successione al trono - Harry e la moglie hanno fatto sapere di essere alla ricerca di un nuovo spazio per i loro contenuti audio e che no, non ci saranno più né documentari 'a cuore aperto', come quello prodotto la scorsa stagione, né interviste esclusive sulla royal family, né tantomeno libri di memorie perché - hanno precisato - non hanno "più nulla da dire".