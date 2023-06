I 100 anni dell'Aeronautica, airshow delle Frecce tricolori. Foto ricordo di Mattarella con i piloti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato all'aeroporto di Pratica Militare insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto per assistere alla manifestazione aerea in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Aeronautica Militare.

Quirinale Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Aeroporto militare di Pratica di Mare

A Pratica di Mare è stata una domenica pomeriggio di esibizioni di velivoli del passato e del presente, aree tematiche, rievocazioni storiche, aree esperienziali e lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Un airshow unico si è tenuto all'aeroporto “M. De Bernardi”. Grandi e piccoli hanno potuto vivere l'Arma azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l'evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare alla dimensione aerospaziale. Esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia dell'aviazione militare, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104, una formazione in volo ha disegnato in cielo il numero 100, e un finale mozzafiato, il tradizionale spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. In aeroporto è stato possibile provare l'ebbrezza del volo grazie a simulatori ludici; vivere esperienze immersive attraverso una serie di percorsi interattivi; visitare “Camp 100”, l'area dedicata alla rievocazione storica, realizzata con velivoli e figuranti che ricordano le gesta degli uomini e delle donne in azzurro, dalla nascita dell'Aeronautica fino a oggi.

Rai Gli aerei in volo formano il numero 100

Alla manifestazione ha partecipato come pilota anche Dan Friedkin, presidente della AS Roma. Grande appassionato di aerei, ha volato oggi con l’Horsemen Flight Team, l'unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio nell'Aeronautica Militare fino al 1960. Questo velivolo statunitense fu in attività anche sul fronte Europeo per contrapporsi agli aerei della Luftwaffe tedesca. Sulla fiancata presenti una serie di adesivi con svastiche, che hanno scatenato domande sui social, perché durante la guerra veniva applicato un adesivo per ogni aereo nemico, nazista, abbattuto.

La foto ricordo di Mattarella Al termine della Manifestazione aerea di Pratica di mare per il Centenario dell'Aeronautica militare, il presidente della Repubblica, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha lasciato la tribuna dalla quale aveva seguito le evoluzioni degli oltre 100 velivoli militari e lo spettacolo dei 'pony' delle Frecce tricolori, e ha posato con i piloti azzurri per una foto ricordo della giornata. "Grazie presidente" hanno urlato alcuni spettatori che hanno seguito il pomeriggio di festa dell'Aeronautica ed applaudito le manovre di aerei militari, aerei civili ed elicotteri.