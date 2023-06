I magistrati contabili in assemblea, risposta al governo sulla fiducia al decreto per i fondi Pnrr

Questa mattina “è stata convocata un'assemblea straordinaria dell'Associazione magistrati della Corte dei conti”. All'ordine del giorno la discussione su iniziative da intraprendere conseguenti agli emendamenti sulle limitazioni delle funzioni dell’organo di controllo contabile: “controllo concomitante e scudo erariale (art. 1 , decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)”. Lo si legge in una nota dell'associazione.

La riunione è stata richiesta a gran voce della base, secondo quanto si apprende, per spingere l'Associazione magistrati contabili a decidere sul da farsi in risposta alle mosse del governo. La decisione è maturata nel corso del fine-settimana, dopo che ha preso forma la possibilità che l’esecutivo metta la fiducia sul decreto PA, con gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Una mossa che sarebbe stata letta come una prova di forza, con cui si esclude ogni possibile discussione nel merito. A preoccupare la magistratura contabile è soprattutto la proroga del cosiddetto “scudo erariale”, che limiterebbe fortemente l'attività della Corte.