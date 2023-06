I rialzi dei tassi (e le parole di Powell) deprimono le borse

Chiusure negative per tutte le borse europee, depresse dai rialzi dei tassi di interesse che si moltiplicano in Europa: oggi la decisione della Banca centrale d'Inghilterra ha sorpreso gli analisti con un aumento dello 0,50%, ma rialzi sono stati annunciati anche da Svizzera e Norvegia.

Non solo: il numero uno della Fed, Jerome Powell - in audizione al Congresso americano - ha detto: "Non abbiamo visto molti progressi sull'inflazione nei servizi" e "potrebbe essere adeguato alzare ancora i tassi quest'anno, forse due volte".

Milano chiude a -0,73%, Londra a -0,74%, Parigi a -0,79% e Francoforte a -0,23%.

Wall Street invece procede contrastata.

A Piazza Affari pessima chiusura per il titolo Tim (-2,85%). Secondo il Financial Times, Vivendi, la compagnia francese azionista di Telecom Italia al 23,75%, sarebbe contraria alla vendita di Netco al fondo Kkr ed è pronta a dare battaglia.

Petrolio in deciso calo. Il greggio americano perde oltre il 2% e scivola sotto i 71 dollari al barile.