I Ris a Senago: trovato il coltello usato per uccidere. In un tombino le carte di credito di Giulia

"Il sopralluogo è volto oltre che al rinvenimento del coltello, sicuramente al disvelamento di tutti i fatti attraverso la verifica delle tracce ematiche e biologiche per realizzare compiutamente, da parte della procura, quella che è stata la concreta azione violenta che ha portato alla morte di Giulia e del bimbo che portava in grembo”, ha aggiunto l’avvocato della famiglia Tramontano.

La procura di Milano ha delegato ai carabinieri gli accertamenti scientifici su diversi coltelli infilati nel ceppo che si trovava sopra il frigorifero nell'appartamento di Senago. Le analisi serviranno per individuare con esattezza, in base anche alla compatibilità della lama con le ferite inferte, quale sia il coltello che è stato utilizzato per uccidere la 29enne.

All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il coltello che il barman 30enne ha usato per uccidere la compagna incinta. "L'arma è stata indicata, è stata repertata, sapremo tutto quanto all'esito", ha detto l'avvocato della famiglia Tramontano, Giovanni Cacciapuoti, uscendo dal sopralluogo nell'appartamento. Si tratta dell'arma che l'uomo ha detto di aver lavato e riposto dopo l'omicidio in un ceppo portacoltelli sopra il frigorifero della cucina. Presenti ai sopralluoghi anche il pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella che non hanno aggiunto altre dichiarazioni.

Intanto, in un tombino nei pressi della stazione della metropolitana Comasina i vigili del fuoco di Milano hanno recuperato una patente di guida che apparterrebbe a Giulia Tramontano. Oltre al documento, sono stati rinvenuti anche un bancomat, una carta bancaria blu piegata a metà, e un coltello taglierino di colore scuro. Tutti gli oggetti ritrovati sono stati imbustati per il repertamento.

Il barman, subito dopo il delitto, si è impossessato del telefono della fidanzata per inviare messaggi "simulando di essere Giulia" e per far credere che si fosse allontanata da casa.

Nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, durante la sua confessione davanti ai pm e ai carabinieri, oltre a riferire le modalità con cui ha cercato di sbarazzarsi del corpo di Giulia, di cancellare le tracce dell'omicidio, Impagnatiello ha detto di aver gettato il cellulare della compagna domenica 28 maggio "in un tombino dell'area parcheggio Comasina" da dove, alle 7 di mattina, ha poi preso la metropolitana per recarsi al lavoro.

Neuropsichiatra dell'infanzia: “Importante proteggere il figlio di Impagnatiello”

Mentre non si spegne l'onda mediatica seguita all'omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo, la preoccupazione è per il figlio di soli sei anni che Impagnatiello aveva avuto da una precedente relazione sentimentale.

Ad ammonire i media e la stampa è Antonella Costantino, già presidente della Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (Sinpia): Adesso è molto importante proteggere il figlio di Alessandro Impagnatiello -afferma-: proteggerlo dal trauma di fare i conti con quello che è successo, dalle notizie dei media, e soprattutto trovare il modo migliore per parlargliene e aiutarlo a elaborare l'accaduto, ovvero un gesto che compiuto da un genitore è pressoché inimmaginabile per un bambino di quella età. Lasciate in pace lui, la sua mamma e le persone che gli sono vicine, per nessun motivo chiedete di loro e tanto meno cercate di intervistarli. Cali il silenzio stampa".

Quanto al piccolo, "il primo aspetto è capire come gestire l'impatto di questo evento", spiega l'esperta, che è direttore della Struttura complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Policlinico Milano. "Un passaggio che implica tante variabili diverse, perché nessuno di noi sa com'era la relazione tra questo bambino e il padre, se era buona, positiva, anche se si vedevano poco, se era una figura presente nella vita del piccolo e nei suoi affetti oppure meno. La gestione nel primo caso è molto più complessa che nel secondo, ma ciò non significa che - spiega Costantino - se la relazione non era buona si possa far sparire il padre dalla sua vita: con tutti i suoi limiti e nonostante le cose orrende che ha fatto resta suo padre".

"Quindi - rimarca - il piccolo avrà bisogno di fare i conti con tutto ciò e parlarne, supportato dalla mamma, da tutte le persone che gli vogliono bene e da un esperto che sappia consigliare famigliari e persone a lui vicine sui passi da fare, sulle risposte da dare e su come modulare le informazioni. Far finta che questa persona sia sparita, non parlargliene o la classica bugia 'papà è partito per un viaggio' sarebbe più tossico per la sua salute mentale e il suo sviluppo".