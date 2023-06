Idea Lukaku: i migliori giocatori di calcio contro gli abusi razzisti

In un'intervista alla CNN, l'interista Romelu Lukaku ha affermato che le migliori stelle del calcio mondiale potrebbero formare un sindacato per contrastare gli abusi razzisti nello sport, a suo parere infatti le autorità non stanno attualmente facendo abbastanza per proteggere i giocatori. Ultimo atto noto gli abusi e i cori razzisti rivolti a Vinícius Jr. durante la partita di Liga Real Madrid - Valencia il mese scorso.