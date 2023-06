Il cielo di New York oggi: un manto arancione, denso e nebbioso che sa di "toast bruciato"

La qualità dell'aria a New York City probabilmente continuerà a peggiorare. Parlando ai giornalisti, il governatore Kathy Hochul ha avvertito che "l'emergenza potrebbe durare diversi giorni, le persone devono prepararsi". E nella Grande mela si respira l'aria peggiore dagli anni '60. Le scuole sono aperte ma non organizzano attività all'aperto.

I sostenitori dei diritti degli animali hanno chiesto alle autorità locali lo stop delle carrozze che portano i turisti in giro per Central Park per proteggere i cavalli. Lo zoo della città ha deciso di chiudere per tutelare la salute di "visitatori, staff e animali".

"Limitate l'esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per una maratona", ha detto il sindaco di New York chiedendo agli amanti della corsa di non celebrare il Global Running Day all'aperto. Il New York Road Runner, l'associazione che organizza la maratona di New York, ha cancellato tutti gli eventi previsti per la giornata mondiale della corsa.

Gran parte dello Stato è interessato da un'allerta sanitaria, l'aria cattiva può causare effetti negativi diffusi tra le persone sane e gravi tra quelle con problemi respiratori. Una situazione del genere è tipica in metropoli come Giacarta o Nuova Delhi, è invece rara a New York, dove decenni di leggi statali e federali hanno contribuito a ridurre le emissioni.