Il clochard pestato a morte: confermato il fermo per i due sedicenni accusati dell'aggressione

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Napoli ha convalidato il fermo emesso nei confronti dei due sedicenni accusati di aver percorso a morte il clochard di origini ghanesi, ucciso nei giorni scorsi a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. Per i due giovanissimi il giudice ha anche disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida.

Alcuni immigrati che nel 2011 erano ospitati insieme a Frederick, in tutto 50 persone, in un hotel cittadino, hanno ricordato l'allegria dell'uomo. "Amava ballare - raccontano - rideva. E allora lavorava. Si alzava alle 4 e scaricava la frutta al mercato ortofrutticolo". Attorno ai giovani si sono radunati diversi cittadini, e alcuni residenti della zona di via Principedi Piemonte, dove Frederick dormiva ed è stato picchiato.

"Siamo tutti uguali - hanno spiegato due donne - nelle nostre vene scorre lo stesso sangue. Frederich era una persona meravigliosa. Si fermava a ballare con i nostri figli. Non chiedeva nulla. Se gli offrivano di utilizzare il bagno, qualsiasi cosa volevamo fare per lui, rifiutava. Non voleva dare fastidio. Chiedeva un panino. E lunedì lo hanno trovato in un cortile dove aveva cercato forse riparo, nascosto dietro una macchina. Nessuno lo ha sentito, forse non ha neanche avuto la forza di urlare".