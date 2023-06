Il delitto di Senago, la lettera immaginaria di Thiago a Giulia: "Quello è un mostro, mammina"

Parole dure come pietre, che aggiungono dolore a dolore, a tutto lo strazio già provato finora da due intere famiglie distrutte. Con una lettera immaginaria scritta alla mamma Giulia Tramontano , Thiago - il figlio che la 29enne portava in grembo (era al settimo mese di gravidanza), uccisa da Alessandro Impagnatiello sabato scorso a Senago (nel Milanese) - prende voce nelle parole di Chiara, la sorella della giovane vittima. Colei che sarebbe diventata zia del piccolo mai nato (si era presentata così: “Sono la sorella di Giulia e la zietta di Thiago. Sarò sempre con voi”) ha pubblicato diversi post e storie su Instagram. Prima una foto con i genitori e la sorella, scrivendo: “ Quanta vita c'era prima. Volevamo solo viverla insieme ”.

Poi è tornata in una storia su Instagram a parlare dell'omicidio e delle accuse nei confronti del barman, tra cui l’interruzione non consentita di gravidanza. “Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia, gambe, testa e cuore. Lui mi ha ammazzato. Ci ha ammazzati entrambi!. Quello un mostro è, senza cuore. Ci ha ammazzati, mammina Giulia, senza pietà”.