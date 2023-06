Il documento del Tesoro: “Con il Mes migliora l'accesso degli Stati al mercato”

L'Italia gioverebbe del via libera al Mes in termini di reputazione internazionale e rispetto alla valutazione delle agenzie di rating. È quanto emerge dal parere tecnico del Mef alla commissione Esteri. "Relativamente agli effetti indiretti sulle grandezze di finanza pubblica derivanti dalla sola ratifica dell'Accordo, sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori di mercato, è possibile che la riforma del Mes, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l'Italia", si legge nel documento con il parere tecnico del ministero dell'Economia e delle Finanze trasmesso questa mattina alla Camera sulla ratifica del Trattato del Mes.

Nella seduta di oggi era prevista la votazione per scegliere il testo base tra i due progetti di legge di ratifica del Mes presentati dal Pd e dal Terzo polo. Il presidente della commissione, Giulio Tremonti (FdI), ha distribuito ai deputati il testo del Mef, dopodiché - spiegano fonti parlamentari - c'è stata una discussione fra maggioranza e opposizione su come procedere.

Alla fine, è passata la linea della maggioranza per un approfondimento e l'aggiornamento della seduta a domani, dopo che l'Aula della Camera avrà votato la fiducia sul decreto legge Inps.

La commissione dovrà adottare il testo base, quindi verranno chiesti i pareri alle altre commissioni e si dovrebbe procedere con la votazione per dare il mandato al relatore a portare il testo base in Aula.

La discussione generale alla Camera, secondo il programma dei lavori, è confermata per venerdì 30 giugno.