Il fondatore di Telegram lancia le stories dai primi di luglio

Pavel Durov, fondatore di Telegram, ha annunciato il lancio di Stories su Telegram all’inizio di luglio e ha mostrato un video sul suo account.

Secondo lui, ora questa funzione è nell'ultima fase di test.

Durov ha affermato che gli utenti di Telegram potranno scegliere chi vedrà le loro storie. Le storie stesse appariranno in cima all'elenco chat e verranno visualizzate per sei, 12, 24 o 48 ore o in modo permanente sulla pagina del profilo dell'utente.

Questo segnerà una nuova era in Telegram, secondo il fondatore “sarà ancora più divertente e social di quanto non lo sia adesso”.