Il fulmine di Giove: dalla sonda Nasa un lampo tra le nubi del pianeta

Una nuova immagine di Giove, scattata dalla sonda Juno della Nasa, mostra chiaramente il bagliore di un lampo che spicca sulla densa cortina di nubi del più grande pianeta del Sistema Solare. In particolare, il fulmine è stato osservato su un vortice vicino al polo nord del gigante gassoso.

Questa affascinante immagine è stata catturata a un'altezza di 32.000 chilometri tramite lo strumento JunoCam, a bordo della sonda lanciata nel 2011 e giunta nell'orbita gioviana nel 2016. Nei prossimi mesi - spiega l'Agenzia Spaziale Italiana - la sonda si troverà a passare ripetutamente vicino a Giove, soprattutto dalla parte del suo versante notturno, e sarà in grado di cogliere ulteriori manifestazioni "temporalesche".

Come è avvenuto per altre immagini grezze di JunoCam, anche questa è stata rielaborata nell’ambito di un progetto di citizen science in cui gruppi di appassionati partecipano al processamento delle foto. L’autore di questo nuovo ritratto di Giove è Kevin M. Gill.