Il messaggio di Papa Francesco a Romano Prodi per la morte della moglie Flavia

"La fede in Cristo, nostra Speranza, ti sostenga nel vivere questo momento di dolore". È questo il testo della lettera scritta da Papa Francesco a Romano Prodi per esprimere il suo cordoglio per la morte della moglie Flavia Franzoni. Il Papa ha inviato un messaggio autografo, datato 14 giugno, dal policlinico Gemelli.

Nel testo Francesco chiama Prodi "caro fratello" e cita anche i figli Giorgio e Antonio. "Sono convinto - aggiunge Papa Francesco - che dopo più di 50 anni di matrimonio saprai raccogliere l'eredità di fede e di fortezza di Flavia continuando a testimoniare, nel suo vivo ricordo, la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, mano nella mano fino all'ultima passeggiata insieme. Nell'esprimerti il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine, di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Flavia. Fraternamente, Francesco", conclude il Papa.