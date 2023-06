Il ministero dell'Economia promuove il Mes, il governo frena. Opposizioni: maggioranza nel caos

Tensioni nella maggioranza sul Meccanismo europeo di stabilità. L'Italia gioverebbe del via libera al Mes in termini di reputazione internazionale e rispetto alla valutazione delle agenzie di rating. È quanto emerge dal parere tecnico del ministero dell'Economia alla commissione Esteri. "Sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori del mercato, è possibile che la riforma del Mes, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l'Italia", si legge nel documento con il parere tecnico del ministero dell'Economia e delle Finanze trasmesso alla Camera sulla ratifica del trattato.

Sul Mes la linea del governo non cambia e non c'è una divergenza "politica" sulla questione. E' questo ciò che filtra da Palazzo Chigi, dopo la pubblicazione della lettera del ministero dell'Economia.

La valutazione era stata richiesta lo scorso 27 aprile, a un mese dall'incardinamento delle due proposte di legge di Pd e Iv per la ratifica del Mes, che solo l'Italia ancora non ha adottato, nonostante il 'pressing' di Bruxelles e di alcuni Stati membri.

Parole che appaiono fuori linea con quanto affermato più volte dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo cui il Meccanismo europeo di stabilità è uno "stigma", uno strumento inutile perchè "non è stato mai utilizzato da nessuno". Però, si fa notare da piazza Colonna, quello del Mef è un parere "tecnico" e non "politico", che non cambia la valutazione più volte espressa: il Mes è "una parte di una serie di strumenti" a partire dal nuovo Patto di stabilità, "che vanno discussi nel loro complesso" e dunque "sarebbe stupido aprire il tema adesso".

Le due proposte di legge, però, creano imbarazzo nel governo e nella maggioranza. L'esame in commissione è stato intanto rinviato di 24 ore a oggi, mentre sono in corso "interlocuzioni" tra Palazzo Chigi e la maggioranza. La bocciatura 'tout court' delle due proposte è una strada possibile, anche se si preferirebbe evitarla per non esporre l'Italia a una 'figuraccia' internazionale. Per questo la via maestra che il centrodestra vorrebbe percorrere - spiegano fonti parlamentari - è un rinvio, almeno a dopo l'estate, dell'esame in Aula al momento previsto il 30 giugno, mentre prosegue il confronto con Bruxelles. Anche se la Lega ribadisce il suo "no" alla ratifica.

L'opposizione, però, non ci sta e attacca. Il leader M5s Giuseppe Conte parla di "governo allo sbando" e anche per la segretaria Pd Elly Schlein "la maggioranza è nel caos". Secondo Maurizio Lupi, di Noi moderati, però, "è chiaro che nella maggioranza di governo esistono sensibilità diverse e che la firma di un importante impegno internazionale richiede attenzione, ma, come sempre, si troverà una sintesi in Parlamento e il centrodestra voterà compatto quando sarà il momento".