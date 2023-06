Ciriani: "Punti fermi che non possono essere modificati ma tutti i testi sono migliorabili"

"La riforma delle giustizia sarà esaminata in Parlamento in tempi non compressi perché il tema merita approfondimento. Quello che mi stupisce è l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale, soprattutto da parte del Pd".

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in un'intervista a Rtl 102.5. "Noi chiediano che il processo sia giusto e garantista. E sull'abuso di ufficio non capisco perché il Pd non voglia partecipare a una discussione. Tutti i testi sono migliorabili. Il Parlamento serve proprio a questo. Ci sono dei punti fermi che non possono essere modificati, ma tutti i testi sono migliorabili. È l'invito che faccio all'opposizione", continua.