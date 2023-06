Il murale dedicato a Silvio Berlusconi nella strada in cui è nato: e la via di Milano "cambia" nome

“Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da questa mattina Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è nato ed è cresciuto è diventata “Via Silvio BERLUSCONI”. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti".

Lo street artist AleXsandro Palombo torna in azione con un iconico murales che ritrae Berlusconi in via Volturno davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove c'è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi.