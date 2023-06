L'inchiesta su naufragio Cutro: "L'Italia e Frontex sapevano rischi per la barca. Si poteva evitare"

"In una imbarcazione in cui solitamente troverebbero posto 16 persone -si legge in una nota diffusa da Lighthouse Reports- si stima ce ne fossero dieci volte tante, di cui 140 dall'Afghanistan e 20 dal Pakistan".

In collaborazione con Domani, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, El Pais e Sky News, l'inchiesta evidenzia, a partire da documenti e testimonianze inedite, come " fin dall'inizio siano stati sottovalutati tutti i segnali di pericolo , decidendo di non intervenire con un'operazione di ricerca e soccorso in mare (Sar) bensì con una operazione di polizia (Law enforcement)".

Da questo momento, però, come riporta ancora il quotidiano ‘Domani’, "iniziano le omissioni nei racconti di ciò che è accaduto". "Dopo il naufragio, l'Agenzia europea ha affermato nel suo comunicato di non aver potuto continuare a monitorare la Summer Love perché l'aereo di ricognizione 'Eagle 1' era a corto di carburante. Non risulta tuttavia nessuna comunicazione pubblica sulle pessime condizioni meteorologiche. Inoltre, Frontex ha riferito di aver captato solo una chiamata verso la Turchia nell'area prima di avvistare la Summer Love, mentre in realtà il numero è più alto. Un'ulteriore indizio sulla possibile presenza di migranti a bordo, visto che la rotta migratoria che dalle coste turche porta all'Italia è sempre più battuta dai trafficanti". Le autorità italiane decideranno di "disporre un'operazione di polizia, e non di Ricerca e soccorso (Sar), che scatterà invece in seguito al naufragio".

La replica dell'Agenzia europea per il controllo delle frontiere

Contattata dai cronisti, come riporta ancora l'articolo di Domani, Frontex ha dichiarato: "Non è compito dell'Agenzia coordinare le operazioni di soccorso e stabilire se un evento possa considerarsi Sar o di polizia". Inoltre la Summer Love "non era in difficoltà quando l'abbiamo osservata l'ultima volta".

Sollecitata sul perché non abbia inviato nuovamente Eagle 1 a pattugliare l'area dopo il rifornimento, sapendo le cattive condizioni meteo, Frontex ha risposto: "In quel momento non c'era nessun altro aereo disponibile".

Klaas van Dijken, Direttore di Lighthouse Reports, dichiara: "Il naufragio di Cutro appare uno dei peggiori della storia recente, ma sin dal primo momento le ricostruzioni fornite dalle autorità italiane e da Frontex non combaciavano, quindi sapevamo che qualcuno non stava raccontando la verità. D'altronde il sovraffollamento di una imbarcazione, così come le cattive condizioni del meteo, sono di per sé segnali di pericolo che, stando alle norme di Frontex e dell'Italia, devono far scattare un'operazione Sar e non di polizia. Col nostro lavoro quindi- continua- abbiamo voluto ricostruire la storia di quella notte: i sopravvissuti e i famigliari delle 94 vittime hanno il diritto di conoscerla".

Van Dijken osserva ancora: "I naufragi che si registrano nel Mediterraneo sono un tragico esempio dell'impatto negativo delle politiche migratorie dell'Italia e dell'Europa. Le autorità si concentrano sull'arrestare le persone o fermare le partenze, invece di dare protezione a chi fugge dalle guerre o è in situazioni di rischio. Come giornalisti, dobbiamo vigilare su chi governa o riveste incarichi di responsabilità, per pretendere che la giustizia intervenga laddove sono stati commessi errori. Questo è quello che abbiamo fatto oggi".