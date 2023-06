Il noleggiatore del Suv scrive su Facebook: "La patente era idonea per guidare la Lamborghini"

In un post su Facebook oggi è il titolare dell'autonoleggio Skylimit rent, dove è stato preso a nolo il suv Lamborghini dai cinque ventenni youtuber coinvolti nell'incidente, Gabriele Morabito, che dice la sua per chiarire i fatti e smarcarsi dalla tempesta di insulti e minacce via social che hanno coinvolto anche la sua società: "Il nostro codice della strada (nello specifico l'art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione. E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione".

"Colgo infine l'occasione per ringraziare chi, invece, ci sta dimostrando la propria vicinanza, non per partito preso, ma perché prima di giudicare o condannare, si è informata", conclude il post.

"Questo, ovviamente, non ci esime dal prendere le distanze e dal condannare ogni comportamento irresponsabile al vaglio delle autorità. Ma non siamo in alcun modo co-responsabili o, peggio ancora, complici di ciò che è accaduto poiché il compito della nostra società è offrire servizi, il ruolo di educatori spetta ai genitori . Sicuramente, come è giusto che sia, il nostro problema - prosegue Morabito su Fb - passa in secondo piano, ma continuare a ricevere minacce di morte nei confronti nostri e dei nostri figli, crediamo sia qualcosa di intollerabile".

Peluche, fiori e bigliettini nel luogo in cui è morto Manuel Proietti, il bambino rimasto coinvolto in un terribile incidente causato da una Lamborghini che ha travolto la Smart guidata dalla mamma, a Casal Palocco, Roma

Intanto ieri, mentre erano in corso le perquisizioni a casa di Matteo Di Pietro , il 20enne alla guida del Suv Lamborghini al momento dell'impatto con la Smart, indagato per omicidio stradale e lesioni per la morte di Manuel Proietti, è spuntata la scioccante dichiarazione fatta al programma ‘Vita in diretta’, da un testimone presente al momento dell'incidente: “Tranquillo sistemeremo tutto… daremo tanti soldi alla famiglia” gli avrebbe detto uno dei 5 youtuber a bordo del Suv, un'ora dopo l'impatto fatale in cui ha perso la vita Manuel Proietti.

Nel procedimento si ipotizzano i reati di omicidio stradale e lesioni. All'inizio della prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con l'esequie.

In merito alle indagini, al policlinico di Tor Vergata effettuata oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Manuel, la vittima dell'incidente stradale di Casal Palocco. Il pm titolare dell'indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini, ha affidato l'incarico per l'esame autoptico.

Oltre alla casa di Matteo Di Pietro, è stata controllata anche la sede legale della società 'TheBorderline', di cui il ragazzo fa parte, oltre ad esserne Ceo e fondatore. Di Pietro, risultato positivo ai cannabinoidi, risulta attualmente solo indagato.

Una situazione che ha provocato una dura reazione da parte di Avisl Onlus- Associazione Vittime Incidenti Stradali. "La persona che era alla guida, lo youtuber ventenne Matteo Di Pietro, è indagato per omicidio stradale, ma è ancora a piede libero", afferma l'avvocato Domenico Musicco, presidente dell'associazione. "Non si capisce quale siano le ragioni - sottolinea in una nota - per le quali non siano stati presi provvedimenti restrittivi. Stiamo parlando di una persona che, per girare dei video social, viaggiava a velocità estremamente sostenuta e pure positiva ai cannabinoidi, che ha provocato un incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni. Un fatto di una gravità inaudita".

Secondo l'avvocato, "esistono tutti i presupposti previsti dalla legge sull'omicidio stradale perché per il giovane vengano disposti quantomeno gli arresti domiciliari, anche per il pericolo di reiterazione del reato. Invece, con mio stupore, non è successo assolutamente niente. E capita addirittura di leggere sui giornali che per qualcuno ciò che è successo sia stato solo il frutto di una bravata. Ciò che sta accadendo è un pessimo segnale - conclude - sia per la giustizia sia per la famiglia della vittima".