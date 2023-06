Il Papa esce dall'ospedale e torna al lavoro: agenda fitta per Bergoglio nei prossimi giorni

Dimesso dal Policlinico Gemelli dopo una settimana di ricovero, e dopo un intervento comunque pesante per un uomo di 86 anni con i normali acciacchi dell’età, Papa Francesco ha fatto oggi ritorno in Vaticano, dopo essere passato dalla Basilica di Santa Maria Maggiore per ringraziare e pregare davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani.

Il Pontefice torna dunque al lavoro, anche se di fatto non ha mai smesso, neanche nei giorni della degenza in ospedale, quando ha deciso nomine di peso e compiuto scelte importanti (come il ritorno, a partire dal prossimo 1° luglio, di monsignor Georg Gaenswein nella diocesi di Friburgo). Il Papa dovrà comunque proseguire la convalescenza: a vigilare sulla salute del Papa ci sarà il suo assistente sanitario, Massimiliano Strappetti, che è sempre stato con lui, anche in questi nove giorni di ricovero.

Confermati l'Angelus a Piazza San Pietro di domenica, 18 giugno, e le udienze dei prossimi giorni, regolarmente programmati. È stata annullata, invece, l'udienza generale di mercoledì, 21 giugno, “per salvaguardare il recupero post-operatorio del Santo Padre” ha riferito il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.