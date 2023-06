Il Papa ricorda Giovanni XXIII: "Dio non fa santi in laboratorio". E conferma la visita in Mongolia

“Fate sempre tesoro delle vostre radici, non tanto per trasformarle in un blasone o in un baluardo da difendere, quanto piuttosto come di una ricchezza da condividere. La terra si lavora insieme, si lavora per tutti e si lavora in pace; con la guerra, l'egoismo e la divisione si riesce solo a devastarla, come purtroppo stiamo vedendo in tante parti del mondo e in modi diversi”.

All’insegna del ricordo di un Papa, San Giovanni XXIII, venuto dalla campagna, dalla terra, Francesco ha incontrato stamane in San Pietro i pellegrini di Sotto il Monte, il Comune in provincia di Bergamo dove, nel 1881, nacque Angelo Giuseppe Roncalli. Un Pontefice che ha fatto del messaggio di pace una delle sue priorità, il desiderio di portare “pacem in terris”, la pace sulle terre, come recita il titolo della sua più famosa enciclica, promulgata in piena Guerra Fredda, nel 1963, come ultimo atto di un pontificato breve ma rivoluzionario.

“Nel pellegrinaggio che state facendo volete ricordare anche l'anniversario dell'enciclica Pacem in terris” ha sottolineato infatti il Pontefice. “Mi sembra opportuno richiamare in questo contesto quanto San Giovanni XXIII afferma in essa sul valore di una pace fondata sulla giustizia, sull'amore, sulla verità, sulla libertà, fondata sul rispetto della dignità delle persone e dei popoli” (come è scritto nel testo della Pacem in terris, ndr).

Nella stessa occasione, il Papa ha ricevuto una rappresentanza da Concesio, alle porte di Brescia, dove nel 1897 nacque San Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini: “Anche questi sono valori che certo ha imparato e conosciuto prima di tutto nelle campagne della Bergamasca, e lo stesso vale per San Paolo VI nelle terre bresciane” (Giovanni Battista Montini sarà eletto al soglio di Pietro il 21 giugno di 60 anni fa, ndr), ha osservato ancora Bergoglio.