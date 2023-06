Il Papa sarà dimesso questa mattina dal Gemelli. Disposto il rientro di Gaenswein a Friburgo

“L'equipe sanitaria che sta seguendo Papa Francesco ha confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico Gemelli nella mattina di venerdì 16 giugno”. Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.

“Lo staff medico informa che Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il decorso clinico prosegue regolarmente. Gli esami ematochimici risultano nella norma” riferisce ancora Bruni. Nella serata di ieri il Pontefice ha cenato comunitariamente insieme a quanti dal giorno del ricovero lo assistono. Questa mattina, “come segno di ringraziamento, ha ricevuto tutta l'equipe operatoria formata dal personale medico, dagli infermieri, dagli operatori socio sanitari e dagli ausiliari” che “hanno coordinato, eseguito e reso possibile l'operazione chirurgica”.

Successivamente il Papa ha incontrato mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, e don Nunzio Currao, assistente spirituale del personale del Policlinico; quindi i rappresentanti del consiglio di amministrazione della Fondazione Policlinico Gemelli, con il presidente, Carlo Fratta Pasini, e il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, insieme agli organi direttivi del Policlinico, con il direttore generale, Marco Elefanti. Al termine si è recato nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dove sono assistiti i piccoli degenti che in questi giorni hanno espresso al Papa il loro affetto attraverso numerose lettere, disegni e messaggi di pronta guarigione. “Papa Francesco - riferisce ancora Bruni - ha toccato con mano il dolore di questi bambini che portano ogni giorno sulle loro spalle, insieme alle loro mamme e ai loro papà, la sofferenza della Croce. A ciascuno di loro ha fatto dono di un rosario e di un libro”.

Intanto, la Santa Sede conferma che monsignor Georg Gaenswein dovrà fare ritorno in Germania. Il 28 febbraio 2023, infatti, l'ex segretario particolare di Papa Benedetto XVI ha concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia e “il Santo Padre ha disposto che monsignor Gaenswein, dal 1° luglio, rientri nella sua diocesi di origine”, a Friburgo, in Germania.

Il Pontefice è intervenuto sulla tragedia del Peloponneso (il naufragio di migranti a largo di Pylos): Bergoglio “profondamente costernato nell'apprendere del naufragio al largo delle coste della Grecia con la sua devastante perdita di vite umane”, offre “preghiere sincere per i tanti migranti che sono morti, i loro cari e tutti coloro che sono stati traumatizzati da questa tragedia”. Lo si legge in un telegramma di cordoglio inviato, a nome del Papa, dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin al Nunzio in Grecia.