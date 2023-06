Il petrolio sale oltre i 77 dollari. Oggi il via al Btp Valore

In evidenza il prezzo del petrolio. Nel fine settimana i Paesi esportatori dell'Opec Plus hanno deciso di estendere a tutto il 2024 i tagli alla produzione decisi nei mesi scorsi. In seguito l'Arabia Saudita ha comunicato un ulteriore taglio di un milione di barili al giorno. Lo scopo è sostenere i prezzi anche a fronte di un possibile rallentamento dell'economia globale. Oggi il Brent è scambiato a 77,40 dollari al barile, +1,67% rispetto a venerdì. Torna poco sopra i livelli di lunedì scorso, mentre a metà della settimana passata era sceso fino a 71,5 dollari.

Per le borse partenza in rialzo sui mercati asiatici, anche dopo la firma posta dal presidente degli Stati Uniti Biden alla legge sul tetto del debito. Spicca Tokyo, +2,20%, dopo dei dati positivi sui servizi arrivati nella notte.

L'indice dei direttori acquisti è risultato pari a 55,9 punti, ben oltre la quota 50, che indica una fase di espansione. Ancora migliore il dato cinese, risultato pari a 57,1.

In Europa il Ftse Mib di Milano ha aperto poco mosso, alle 9.40 segna -0,04%, dopo il +1,83% di venerdì. Nel resto d'Europa Londra +0,49%, Francoforte +0,31%, Parigi +0,03%.

A via oggi la prima emissione del nuovo Btp Valore. La durata è di 4 anni, inferiore rispetto alle ultime emissioni del Btp Italia (da 8 o 6 anni). Il rendimento minimo garantito è del 3,25% per i primi due anni, del 4% per il terzo e il quarto. Il rendimento definitivo sarà reso noto al termine del collocamento, il 9 giugno. Per chi detiene i titoli fino alla scadenza è previsto un premio dello 0,50%. Per confronto il rendimento del Btp regolare da 4 anni è al 3,49%.

Aggiornamento ore 09.40