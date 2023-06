Il programma alimentare mondiale annuncia che dovrà tagliare gli aiuti alimentari in Siria

Il Programma alimentare mondiale dell'Onu (Pam) ha annunciato oggi che sarà costretta a ridurre di circa la metà gli aiuti che fornisce a milioni di siriani a causa di una "crisi di finanziamento senza precedenti".

"Una crisi di finanziamento senza precedenti in Siria sta costringendo il Pam a tagliare l'assistenza a 2,5 milioni dei 5,5 milioni di persone che contano sull'agenzia per i loro bisogni alimentari di base - si legge in una nota - dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, il Pam ha preso la decisione di usare le risorse estremamente limitate dando la priorità a 3 milioni di siriani che non sono in grado di farcela da una settimana all'altra senza assistenza alimentare, piuttosto che continuare l'assistenza a 5,5 milioni di persone ed esaurire completamente il cibo entro ottobre".

"Invece di aumentare o almeno tenere il passo con le crescenti esigenze, ci troviamo di fronte allo scenario desolante di sottrarre assistenza alle persone, proprio quando ne hanno più bisogno", ha commentato Kenn Crossley, rappresentante del Pam e direttore nazionale in Siria.

Il problema di trovare donatori e finanziamenti per il paese oramai martoriato da 12 anni di guerra e dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso è sentito fortemente anche da tutte le ONG che lavorano sul terreno. In questi giorni è in corso a Bruxelles la VII Conferenza “Sostenere il futuro della Siria e della regione” dove è presentata una mostra fotografica di giovani siriani, per mantenere una luce accesa sulla propria terra, che presentano ai leader mondiali e ai principali donatori, istantanee della loro vita. Supportata da Save the Children, la mostra fotografica “Out of the Rubble: i terremoti e la distruzione del conflitto attraverso gli occhi dei bambini siriani”, all'interno del Parlamento europeo, propone una serie di scatti realizzati da bambine, bambini e giovani in Siria con l'obiettivo di aumentare i finanziamenti. Il terremoto e le successive scosse di assestamento hanno ucciso circa 6.000 persone e ne hanno ferite altre 12.000 in tutta la Siria. Degli 8,8 milioni di siriani colpiti, 3,7 milioni erano bambini e donne incinta. Il mese scorso Save the Children ha stimato che l'impatto economico del terremoto rischia di far morire di fame altri 665.000 siriani, con la minaccia concreta di malnutrizione e arresto della crescita per i bambini.

La due giorni di, spiegano dall’Ue, ha il duplice obiettivo di mobilitare aiuti umanitari e finanziari per il popolo siriano e per le comunità di accoglienza in tutta la regione, coinvolgendo nel contempo la comunità internazionale a sostegno di una soluzione politica globale e credibile al conflitto in Siria, in linea con la risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Come è avvenuto nelle conferenze degli anni precedenti, anche Bruxelles VII vuole rinnovare il sostegno politico e finanziario della comunità internazionale ai vicini della Siria, in particolare Giordania, Libano e Turchia, così come Egitto e Iraq. L’anno scorso l’Ue nel suo insieme ha promesso 6,4 miliardi di euro per il 2022 e oltre. Dal 2011 l’Ue e i suoi Stati membri sono stati i maggiori donatori di aiuti umanitari alla Siria con oltre 30 miliardi di euro.