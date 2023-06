Il Titan veniva pilotato con un gamepad per videogiochi

La prima reazione è: “Non è possibile!”. Poi ti guardi intorno e vedi gente che crede alla Terra piatta o al fatto che Soros e Bill Gates stiano creando eserciti di zanzare geneticamente modificate. E allora cosa volete che sia un imprenditore convinto di poter pilotare un sottomarino con un gamepad per videogiochi.

Un anno fa il corrispondente della CBS David Pogue ha visitato Titan, “invenzione” di Stockton Rush, Ceo della OceanGate, per portare turisti in fondo all’oceano a visitare il Titanic. E ora scomparso con altre 4 persone durante il terzo viaggio del Titano.

Quando a un certo punto dell’intervista Pogue ha chiesto di vedere i comandi, Rush ha risposto: “Facciamo funzionare tutto con questo controller di gioco”, mostrando fiero quello che pare essere a tutti gli effetti un Logitech G Wireless Gamepad F710 modificato, un controller di gioco di terze parti da 50 dollari per Xbox 360 e PC uscito nel 2010, quindi vecchio di 13 anni, un evo nel mondo tecnologico.

La risatina del giornalista si è infranta contro la serenità di Rush, assolutamente convinto della bontà delle sue scelte. “Sembra che questo sommergibile abbia alcuni elementi di MacGyver e di ingegneria“, ha commentato Pogue.

Il gamepad è solo il coniglio dal cilindro di uno spettacolo scritto da anni, una storia di regole non rispettate, di pressapochismo, di furbizia, di rapporti sciamanici con la tecnica, di creduloni e imbrogli. Il Game Over, su questa Terra piatta, non era contemplato.