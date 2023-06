Milano: Il Tribunale annulla la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di due padri

In una nota si legge che "c'è stata una violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell'atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d'intenzione", "affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d'intenzione" nel "progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell'adozione in casi particolari".

Ieri la Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso, che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all'estero, per bambini nati tramite la maternità surrogata.

Le coppie sostengono che il nostro Paese viola il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, e anche quello dei minori, perché non consente la trascrizione degli atti di nascita quando indicano come genitore una persona che non è legata biologicamente al bambino nato attraverso il ricorso a una gestazione per altri (Gpa).

Ma Strasburgo non è dello stesso avviso. Per la Corte è sufficiente che "il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori non biologici non si sia scontrato con un'impossibilità generale e assoluta" a legalizzare questo rapporto "dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione", che hanno deciso di non utilizzare.