In Corea del Sud i cittadini sono tutti "più giovani" di almeno un anno: cambia il calcolo dell'età

L'"età coreana", invece, usata soprattutto in contesti meno formali, assegna già alla nascita un anno in più. In base a questo sistema, che ha le sue radici in Cina, i bambini hanno un anno nel giorno in cui nascono e ne aggiungono uno ogni primo gennaio. Infine, l'"età del calendario" parte da zero e aggiunge un anno all'inizio di ogni nuovo anno.

Anche con la nuova standardizzazione, i vecchi sistemi saranno ancora utilizzati in alcune circostanze, ha affermato mercoledì il governo. Ad esempio nelle scuole.

I bambini in genere entrano nella scuola elementare a marzo dell'anno successivo al compimento dei 6 anni (in età internazionale), indipendentemente dal mese in cui cade il loro compleanno. Questo non cambierà, così come saranno mantenute le leggi sui prodotti soggetti a limiti di età come l'alcol o il tabacco che si baseranno sull'anno di nascita di qualcuno, indipendentemente dal mese. Ciò significa che due persone nate a gennaio e dicembre 1990 sono considerate coetanee e potranno iniziare a “bere alcolici” lo stesso giorno dell'anno in cui compiono 19 anni (in età internazionale) senza aspettare la rispettiva torta.

Nulla cambia neanche per il servizio militare obbligatorio: le persone sono idonee in base all'anno di nascita.

“Sono questioni che è più facile gestire su base annuale”, ha spiegato il ministro Lee e “non saranno modificate”.

Se, certamente, alcuni continueranno a seguire il sistema tradizionale, secondo un recente sondaggio, l'86,2% degli intervistati ha affermato che passerà all'età internazionale.