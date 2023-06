Pallavolo. In Nations League l'Italia supera la Cina in tre set

Dopo aver battuto l'Iran in tre set nell'esordio, l'Italia conquista la seconda vittoria della week 2 in Olanda, battendo la Cina 3-0 (25-13, 25-19, 26-24) in un match dove era importante imporre dall'inizio il proprio ritmo e così è stato. Azzurri, in campo dall'inizio con Anzani al posto di Russo rispetto a ieri, bene a muro, ben 12 quelli messi a segno. Spazio nel corso della gara anche per Rinaldi, Gironi, Sbertoli e per l'esordiente Caneschi. In evidenza Romanò, autore di 13 punti tra gli azzurri, seguito da Anzani con 11, autore di 4 muri personali. Con la vittoria di oggi, la seconda di fila su altrettante uscite a Rotterdam, compreso il 3-0 di ieri contro l'Iran, l'Italia sale a quota quattro successi con 12 punti, entrando nel pieno della parte alta della classifica, in attesa delle altre gare di questa sera. Punti importanti per la qualificazione alla Final8 di VNL, in programma a Danzica, ma anche per il ranking, costantemente aggiornato in base ai risultati conseguiti in ogni gara delle competizioni internazionali. Azzurri domani di nuovo in campo, contro la Serbia, alle 20, per la terza sfida della settimana.