Incidente a Casal Palocco: disposta perizia sulla dinamica e velocità del Suv

I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno affidato ai periti l'analisi delle telecamere presenti nel tratto di strada e potrebbero acquisire anche quelle presenti su almeno due bus dell'Atac che transitavano in quel frangente e avrebbero ripreso le fasi dello scontro. Obiettivo degli inquirenti è capire se Di Pietro abbia effettuato sorpassi o manovre azzardate e a quale velocità stesse andando.

A che velocità andava il suv Lamborghini noleggiato dagli youtuber il 14 giugno? I pm della Procura di Roma che indagano sull'incidente di Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel di 5 anni, hanno disposto una maxi consulenza per a ccertare la dinamica dello scontro e la velocità cui viaggiava l'auto guidata da Matteo Di Pietro che è accusato di omicidio stradale e lesioni.

Monsignor Gervasi: “Il sacrificio di Manuel non resti vano”

"Quanto è avvenuto il 14 giugno scorso a Casal Palocco interpella profondamente la nostra comunità ecclesiale e civile. A nome della Chiesa di Roma vogliamo esprimere la nostra vicinanza all'immenso dolore della famiglia del piccolo Manuel che ha perso la vita nel tragico incidente". È quanto dichiara monsignor Dario Gervasi, vescovo del settore Sud e delegato dell'Ambito per la cura delle età della vita della diocesi di Roma. "Ci stringiamo nella preghiera intorno a lui e lo affidiamo al Padre che è nei Cieli, che lo accoglie in Paradiso insieme agli Angeli e ai Santi", prosegue il vescovo.

"Speriamo che il grande dolore per la morte di Manuel, e per il ferimento della mamma e della sorellina, non sia vano - aggiunge mons. Gervasi -. Tutto è avvenuto infatti a seguito di una sfida, una 'challenge', il che evidenzia la drammatica crisi della nostra civiltà: l'incapacità di cogliere il valore della vita assolutizzando ogni esperienza estrema". "Che questa tragedia richiami tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle giovani generazioni a insegnare loro la vera sfida che è quella di donare e difendere la vita che Dio ci ha affidato", conclude.