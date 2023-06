Incidente Lamborghini, la procura dispone narcotest più approfondito. Ascoltata la super testimone

L'incidente non avrebbe coinvolto altre auto oltre al suv Lamborghini guidato da Di Pietro, a bordo del quale c'erano altri quattro giovani , tra cui alcuni colleghi del canale YouTube The Borderline, e la Smart nella quale Manuel viaggiava con la madre e la sorellina di 4 anni, entrambe ferite in modo non grave.

YouTube rimuove gli annunci dai video di The Borderline

L'incidente è avvenuto mentre i The Borderline preparavano una delle tante 'challenge' che li avevano resi popolari, documentando 50 ore da trascorrere a bordo della Lamborghini noleggiata.

Tutti i video pubblicati su Youtube sono adesso passati in rassegna dagli investigatori.

Il canale è stato chiuso in segno di lutto per Manuel, dai responsabili. Nei giorni scorsi erano calati i contatti: sulla pagina, che conta 600 mila iscritti, le visualizzazioni erano più che dimezzate - da 152 milioni di visualizzazioni a poco più di 71 milioni. Molte sfide erano state rimosse per volere dei partecipanti, comparse che non vogliono più essere accostate al collettivo dopo l'incidente.

Intanto un portavoce di YouTube ha commentato la rimozione degli annunci dal canale: "Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube".



“Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all'interno che all'esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità”.