Infrastrutture, Salvini: “Spenderemo tutti i fondi del Pnrr e bene"

Sulle infrastrutture " spenderemo tutti i fondi del Pnrr e soprattutto bene " ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Al Mit abbiamo 60 miliardi" e spenderemo per "il macro come l'alta velocità e il micro per gli appartamenti per studenti, l'asili nido o la caserma".

Ponte sullo stretto, fondi del Pnrr e Mes. Sono queste le principali questioni affrontate da Matteo Salvini in mattinata insieme a Bruno Vespa all’interno della rassegna “Forum in Masseria” nella tenuta di Manduria.

Il ponte sullo stretto: “I lavori partiranno nell' estate 2024”

"Per i lavori del Ponte sullo stretto la partenza è prevista per primavera- estate 2024, se fossi più prudente direi l'estate ma a me piacciono le sfide" ribadisce il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini che torna a sottolineare come il ponte "non sarà una cattedrale nel deserto. “Siamo di fronte ad un progetto di cui si parla dal 1970 ora stiamo investendo miliardi nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria".

Sul Mes

"Condivido la posizione del premier Giorgia Meloni", il Mes, "ora ha perso qualsiasi appeal, necessità e vantaggio, non ci serve" ha affermato Salvini. "Abbiamo visto gli italiani - ha aggiunto - che hanno sottoscritto 18miliardi di euro in Btp Valore, sono l'indice della fiducia degli italiani. Non voglio che il futuro dell'Italia - ha spiegato Salvini - dipenda da qualche organismo pubblico o privato con sedi all'estero e con criteri e valutazioni non necessariamente utili al nostro Paese".

Sul processo Open Arms

L'attore americano Richard Gere potrebbe essere chiamato in qualità di testimone al processo. "Ho scoperto questa mattina che verrà a deporre il 15 settembre come teste delle parti civili contro di me Richard Gere, e quindi chiamerò anche la mia mamma che era molto appassionata della presenza cinematografica per venire ad assistere all'udienza" ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.