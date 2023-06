Inizia l'Hajj, alla Mecca 2,2 milioni di musulmani

Sono più di due milioni e provengono da 160 Paesi i musulmani che quest’anno partecipano alle celebrazioni dell’Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, uno dei più imponenti raduni religiosi al mondo, che dopo tre anni torna a svolgersi senza le restrizioni imposte dalla pandemia. L'Hajj si tiene da secoli ed è un obbligo cui tutti i musulmani devono assolvere almeno una volta nella vita, se ne hanno le possibilità fisiche ed economiche, per ripercorrere il viaggio di Ibrahim e Ismail, cioè Abramo e il figlio Ismaele nelle tradizioni cristiana ed ebraica. E’ una esperienza spirituale che cancella i peccati, avvicina a Dio ed esalta l'unità dell’Islam, oltre a dare forte prestigio sociale: nelle comunità più legate alla tradizione, i fedeli ostentano con orgoglio il pellegrinaggio con immagini di navi, aerei e ogni altro simbolo del loro viaggio alla Mecca. Già oggi nella città santa in centinaia di migliaia hanno celebrato il "Tawaf dell'Avvento", sette deambulazioni intorno alla Kaaba, il cubo in pietra nera coperto dalla kiswa, un drappo di seta italiana, ricamato in oro da artigiani sauditi, che viene sostituito ogni anno.

Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images Pellegrinaggio alla Mecca

La Kaaba è al centro del cortile della Sacra Moschea e ha una storia antichissima. Era già oggetto di culto per gli arabi pagani fino al settimo secolo, ma con l'arrivo dell'Islam Maometto consacrò il sito e inaugurò l'Hajj. I musulmani non adorano la Kaaba in sé, ma la considerano il luogo più sacro, simbolo di unità dell’Islam e dell’unicità di Allah. Durante le preghiere quotidiane, ovunque si trovino, devono essere sempre rivolti verso nella sua direzione. Le strade della Mecca da giorni sono affollate di fedeli che da ieri sera si spostano in massa a Mina, cinque chilometri a sud della Mecca, dove è allestita forse la più vasta tendopoli del mondo per ospitare i pellegrini. Martedì saliranno sul Monte Arafat, 20 chilometri dalla Mecca, dove Maometto pronunciò il suo sermone finale. Dopo le celebrazioni dell’Hajj, inizierà la “Festa del Sacrificio”, Eid al-Adha, che si concluderà il primo luglio: una settimana in cui il mondo musulmano si ferma per onorare i suoi riti più importanti. Per ragioni di ordine pubblico, la partecipazione è a numero chiuso, fissato quest’anno in due milioni di fedeli dall’estero, cui si aggiungono duecentomila interni.

Il permesso può essere ottenuto solo una volta ogni cinque anni. Misure rese necessarie dai tragici fatti del 2015, quando il sovraffollamento nella piazza di Mina provocò una calca in cui morirono 2400 persone.

Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images Pellegrinaggio alla Mecca

Per l’Arabia Saudita organizzare il pellegrinaggio è motivo di orgoglio e prestigio. Esiste un apposito dicastero, il Ministero dell’Hajj e dell’Umrah, così si chiama il pellegrinaggio svolto negli altri periodi dell’anno, che sovrintende e coordina l’apparato organizzativo dell’accoglienza, oltre a gestire imponenti investimenti in infrastrutture modernissime. Investimenti che i pellegrini ripagano generando un business che vale circa 12 miliardi di dollari all’anno. Da giorni tutte le compagnie aeree hanno potenziato i collegamenti con l’aeroporto di Jeddah, il più vicino alla Mecca, cui è direttamente collegato con il treno speciale della Sacra Moschea. I fedeli arrivati dall’Italia hanno speso non meno di 2.500 euro, ma le offerte per le sistemazioni più lussuose costano anche più di 6000 euro. Contrariamente a quanto si può pensare, nei paesi musulmani, dove la domanda è più alta, il prezzo è maggiore: ad esempio in Egitto, dove l’islam conta circa 90 milioni di seguaci, le agenzie turistiche hanno venduto “pacchetti Hajj” all inclusive con prezzi che variano dai 4200 ai 10mila dollari. Un impegno che pochi possono permettersi, tant’è che le banche arabe offrono prestiti quasi a costo zero per finanziare il pellegrinaggio. Ci sono anche molti musulmani facoltosi che pagano l’Hajj a chi non può: lo fanno con riservatezza e discrezione, perché l’aiuto ai bisognosi, secondo i precetti dell’Islam, non deve mai essere ostentato o mettere in imbarazzo chi lo riceve. Chi è impedito fisicamente, ma ha possibilità economiche, può delegare un altro fedele a svolgere l’Hajj per proprio conto, facendosi carico delle spese, e garantendosi così i vantaggi spirituali e il prestigio sociale che il mondo musulmano riconosce a chi è stato in pellegrinaggio. I vantaggi spirituali, soprattutto il perdono di ogni peccato, possono essere ottenuti anche da una persona defunta che lascia in eredità i fondi necessari a finanziare chi effettuerà l’Hajj, per suo conto, dopo la morte. Gli oltre due miliardi di musulmani rimasti a casa, invece, vivono il momento dedicandosi con impegno alla preghiera e seguendo da ogni parte del mondo le tv e i siti arabi con le immagini delle celebrazioni che giungono in diretta dalla Mecca.

Getty Enormi folle di fedeli hanno invaso la Mecca, la citta' piu' santa dell'Islam 23/06/23

L’Hajj è uno dei cinque pilastri dell’Islam, insieme alla testimonianza di fede (shahada), la preghiera (salat), l’elemosina (zakat) e il digiuno (sawm): obblighi previsti dalla Sharīa per ogni credente musulmano, di qualsiasi sesso. Il rito è lungo e complesso. Gli uomini indossano solo due pezze di stoffa, bianche e non cucite, con il braccio destro libero. Le donne sono interamente coperte, tranne viso e mani. Dopo il lavacro del corpo per assumere la “purità rituale”, si svolge la deambulazione, per sette volte in senso antiorario, recitando preghiere intorno alla pietra usata da Ibrahim, Abramo, per edificare la Kaaba dopo il diluvio universale. Successivamente, si marcia per sette volte tra Safa e Marwa, rievocando la ricerca dell’acqua fatta dalla famiglia di Abramo. Quindi i pellegrini si spostano dalla Mecca a Mina, trascorrendo la notte nella pianura. Quindi saliranno sul monte Arafat per pregare dal tramonto alla sera. Sempre a Mina, nel giorno del sacrificio, un animale viene immolato ad Allah. A nove chilometri dal Monte Arafat c’è Muzdalifa, dove i pellegrini raccolgono le pietre che il giorno successivo useranno per il rito che si svolge nella valle di Mina, con il lancio di sette sassolini contro tre stele che rappresentano il diavolo, simboleggiando l’episodio in cui Abramo scacciò il demonio che lo tentava a disobbedire all’ordine divino di sacrificare la vita del figlio. Subito dopo, gli uomini devono accorciare o rasare i capelli, le donne solo accorciarli. Quindi si torna alla Mecca per altri sette giri di saluto alla Kaaba.

L’Hajj a questo punto si conclude con la “Festa del Sacrificio”, Eid al-Adha, anche detto i “giorni della gioia”, durante i quali in ogni luogo dell’islam è vietato digiunare e si svolgono ricchi pasti conviviali e scambi di visite tra parenti e amici.